La Generalitat autoritza la crema de palla d’arròs en zones humides a partir d’octubre per prevenir problemes ambientals.

Es facilita l’obtenció de permisos per a la crema de palla d’arròs amb una declaració responsable en zones forestals.

La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, juntament amb la Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, ha acordat amb les associacions agràries autoritzar la crema de la palla de l’arròs en diverses zones humides de la Comunitat Valenciana a partir d’octubre.

Aquesta decisió, que afecta llocs com l’Albufera, la Marjal de Pego-Oliva i la Ribera Sud del Xúquer, es pren després d’avaluar informes tècnics que apunten a la necessitat de prevenir problemes com l’aparició d’aigües negres i la falta d’oxigenació.

Tot i que es prioritza l’ús de la palla per a finalitats energètiques o agrícoles, es permetrà la crema en zones amb dificultats de recollida per raons fitosanitàries.

Com a novetat, s’ha reduït la burocràcia per obtenir permisos, facilitant l’autorització amb una simple declaració responsable en zones pròximes a espais forestals. A més, la Generalitat ha llançat l’app QUEPAR en col·laboració amb el CEAM, que oferirà informació sobre el règim de vents per garantir que les cremes es facin amb el mínim impacte ambiental.