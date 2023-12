AVA ASAJA alerta per l’augment dels robatoris en camps de cítrics de la CV

L’Associació Valenciana d’Agricultors AVA ASAJA, està en alerta per l’onada de robatoris de cítrics

Tant taronges com mandarines, que estan succeint-se en pràcticament totes les comarques productores de la Comunitat Valenciana.

L’escassetat de producció a nivell nacional i l’augment dels preus en origen. Sobretot per a la indústria de suc, encoratgen els furts que, en alguns casos, deixen camps sencers sense fruita. Com són els cassos d’alguns agricultors de Castelló o Carcaixent.

El camp està desprotegit i, actualment, no hi ha mesure efectives per tal de protegir les collites i per descomptat el treball i les pèrdues dels propietaris. Bernardo Ferrer, Vicepresident d’AVA ASAJA, es mostra molt contundent respecte a les respostes obtingudes des de les administracions públiques.

Des de l’associació, també es demana que es denuncie qualsevol robatori als camps, que totes eixes denúncies per menudes que siguen, es sumen per a fer força i aconseguir que facen cas des de les administracions.