Les primeres estimacions avançades per l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) qualifiquen les pluges com “molt esperades i beneficioses. En línies generals per a l’agricultura i la ramaderia valencianes després de diversos mesos de sequera”.

Cristòbal Aguado, President d’AVA ASAJA, ha afirmat que en els cultius de secà. Les precipitacions “han arribat molt tard per als cereals, però són magnífiques per al raïm, l’ametla, la garrofa i l’olivar.

Respecte al regadiu, on els agricultors havien començat a regar tres mesos abans que l’any passat i estaven consumint un 40% més d’aigua. Aquestes pluges “permeten estalviar regs i alleujar els costos de producció, recarregar embassaments i aqüífers i netejar els arbres”.

La part negativa, segons Aguado, és que en aquelles zones on la pluja ha descarregat excessiva quantitat, sobretot zones pròximes a llits i barrancs. Ja s’han produït camps negats, arrossegament de terres i trencament de marges, murs i altres infraestructures agràries”.

En ramaderia, les pluges són “positives” per a emplenar depòsits d’aigua, evitar la necessitat de transportar més cubes d’aigües a granges de l’interior de Castelló i millorar les pastures.

El temporal ha interromput la recol·lecció de fruites d’os i d’hortalisses de temporada.En aquells cultius que estaven en el moment òptim de maduració i, per tant, a punt de ser recol·lectats, AVA-ASAJA preveu “minvaments de collita per ‘clavillat’ en la pell de fruits, podridura i atacs de fongs”.

Així mateix, si continuara plovent moltes jornades consecutives, en els cítrics “podria haver-hi problemes de quallat com ja va ocórrer la primavera passada”.