AVA-ASAJA contra la UE  sobre la clàusula de salvaguarda de l’arròs

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) esclata contra les institucions europees. Per no haver arribat a un acord sobre l’aplicació d’una clàusula de salvaguarda automàtica de l’arròs. En cas que les importacions foranes suposen un impacte greu.Per a la rendibilitat dels productors comunitaris.

L’organització agrària reclama a la Comissió Europea, al Consell i al Parlament que treballen per separat en mesures de salvaguarda. A més que conseguisquen un consens abans de l’entrada en vigor oficial del traspàs de l’Esquema Generalitzat de Preferències Aranzelàries (SPG).

El membre del Comité Executiu de AVA-ASAJA i vicepresident del Grup de Treball de l’Arròs del COPA-COGECA, Miguel Minguet, assegura que “resulta evident que els Estats membres no productors d’arròs estan posant inconvenients”.

Minguet, aprofundia sobre l’article 29, i els mecanismes automàtics de salvaguarda. Els quals, assegura, “han sigut sempre l’única solució possible per a abordar realment el problema relacionat amb l’Esquema Generalitzat de Preferències Aranzelàries (SPG) per al sector de l’arròs”.

La UE ha de decidir si de major vol ser un continent netament productor o importador. Perquè les seues mesures estan dirigides a reduir l’autosuficiència alimentària. I a dependre cada vegada més del que produeixen països tercers amb menors garanties de seguretat alimentària, respecte al medi ambient i drets humans”.