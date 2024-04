AVA-ASAJA critica la discriminació arbitrària en els cítrics i caquis en la rebaixa de mòduls

El Govern atén les reivindicacions de AVA-ASAJA en reduir de manera generalitzada els mòduls a raïm, olivar, ametler, cereals, ramaderia i apicultura

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) critica que la rebaixa de mòduls publicada hui pel Govern

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) critica que la rebaixa de mòduls publicada hui pel Govern. “Persisteix un any més en la discriminació arbitrària i sense criteris objectius en cultius tan importants per a la Comunitat Valenciana. Com són els cítrics i els caquis, ja que a causa d’adversitats climàtiques generalitzades van patir la producció més curta de l’última dècada. A més d’afrontar extraordinaris costos de producció i problemes de plagues i malalties”. L’organització agrària havia sol·licitat una reducció de mòduls potent i àmplia per a tota la Comunitat Valenciana, però l’ordre ministerial estableix diferències entre termes municipals confrontants i, fins i tot, hi ha moltes localitats que tenen una rebaixa específica per a taronja però no per a mandarina, quan els efectes climàtics són els mateixos.

Per contra, l‘organització agrària valora que el Govern atenga les seues reivindicacions a l’hora de reduir de forma més generalitzada els mòduls en el raïm per a vi, l’olivar, l’ametler i els cereals, cultius tots ells extremadament afectats per la sequera, la pedra i les altes temperatures. Així mateix, l’ordre fixa una rebaixa global als ramaders i els apicultors, que també van patir alts costos de producció i escassetat de pastures.

En el cas del raïm, no obstant això, AVA-ASAJA puntualitza que mentre les províncies de València i Alacant sí que disposen d’una rebaixa suplementària en els mòduls de raïm per a vi amb DO i sense DO, la província de Castelló íntegrament es queda fora.

Reducció general

L’ordre estableix una reducció general del rendiment net del 15% a la qual podran acollir-se els agricultors i ramaders que tributen pel sistema de mòduls. L’ordre permet que enguany també els declarants en estimació objectiva agrària de l’IRPF puguen minorar el rendiment net previ un 35% per adquisició de gasoil agrícola, i un 15% per compra de fertilitzants.

A més, es mantenen les reduccions dels índexs correctors per pinsos adquirits a tercers i per cultius de regadiu que utilitzen energia elèctrica. Concretament s’estableix en un 0,5 l’índex aplicable a les activitats ramaderes que alimenten el bestiar amb pinsos i altres productes adquirits a tercers, sempre que representen més del 50% de l’import dels productes alimentosos consumits, i s’aplica tant als sectors ramaders intensius com a extensius. L’índex corrector per cultius en terres de regadiu que utilitzen energia elèctrica es redueix a 0,75.

Rebaixa de mòduls per a tots els termes de la Comunitat Valenciana: