L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) mostra la seua indignació per l’ús d’una taronja podrida en la campanya ‘Los mercados mueren’,

Llançada dimarts passat per Justícia Alimentària i que compta amb el suport financer del Ministeri de Drets Socials. Consum i Agenda 2030 i del Ministeri d’Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació.

La campanya ja distribuïda a València, Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla i Saragossa. Exposa al costat del lema ‘Reclama el teu mercat perquè siga públic, local, just i verd’ una taronja, una pera i una llima en avançat estat de descomposició.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, demana la retirada immediata de “una propaganda que pot danyar greument el seu consum en plena campanya. En depreciar la qualitat de les fruites nacionals. Ens senta molt mal que s’utilitzen diverses fruites en estat de putrefacció per a tractar de revitalitzar els mercats”.

Aguado va recalcar que “El Ministeri hauria d’invertir a millorar els mercats sense la necessitat d’afonar o menysprear. Mitjançant campanyes de mal gust, altres sectors nacionals que treballen per a obtindre la millor qualitat en els seus productes. Ens queda clar com el Govern no sols no ajuda als agricultors, sinó que, a més, com demostra aquest cas, no dubta a secundar econòmicament iniciatives que ens perjudiquen”.