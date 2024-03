AVA-ASAJA denúncia a ALDI per presumpta venda a pèrdues en la venda d’arròs i taronges

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ha interposat denúncies davant l’Agència d’Informació i Control Alimentari (AICA)

Per a què aquest òrgan dependent del Ministeri d’Agricultura investigue si la cadena de distribució ALDI comet una presumpta venda a pèrdues o destrucció de la cadena alimentària en la seua venda d’arròs i taronges

D’una banda, l’organització presidida per Cristóbal Aguado denuncia una promoció de ALDI. Per la qual ofereix arròs redó a 1,09 euros per quilo, després d’aplicar un descompte del 12%. En la seua reclamació, exposa que “aquest preu pot incórrer en venda a pèrdues perquè no permet cobrir tots els costos de producció dels diferents agents que intervenen en la cadena de valor”.

Així mateix, l’associació adverteix a la Conselleria d’Indústria, mitjançant una reclamació. Que en l’etiquetatge de l’arròs tan sols s’especifica el distribuïdor (Agrovert, S.L. domiciliat a Almàssera, València) però no el país d’origen. Per tant, sol·licita a la Generalitat que esclarisca si hi haguera “algun incompliment de la legislació vigent sobre identificació del país d’origen del producte”.

El responsable de la sectorial de l’arròs de AVA-ASAJA, José Pascual Fortea. Assegura que “és evident que aquesta etiqueta porta a confusió al consumido. Perquè no pot saber si el producte que compra és europeu o no europeu. La imatge repetida a totes dues cares del paquet de dos agricultors amb labor i indumentària tradicionals del cultiu de l’arròs en l’Albufera de València durant el segle X. També indueix a confondre sobre un suposat origen valencià de l’arròs, la qual cosa no es confirma en cap cas”.

Fortea afig que “si es tracta d’arròs europeu, amb aquest preu de venda al públic alguna baula de la cadena (productor, envasador o distribució) perd diners. I si es tracta d’arròs procedent de països tercers, com Myanmar o Cambodja. Que és el més probable, s’està tractant d’amagar i fins i tot d’enganyar el consumidor amb l’origen del producte. La Unió Europea està fomentant que augmenten les importacions asiàtiques d’arròs sense reciprocitat. La qual cosa provoca en aquests moments un alentiment de les compres i posa en perill la rendibilitat de l’última campanya”.

D’altra banda, AVA-ASAJA denúncia davant la AICA la venda, per part de ALDI, de taronges varietat salustiana, origen nacional, a 0,95 euros per quilo. Després d’aplicar un descompte del 29%. L’associació també lamenta que “amb aquesta baixada tan acusada de la cotització pot produir-se una venda a pèrdues, al no cobrir-se els costos de producció que suporten els actors de la cadena alimentària, sent el productor la baula més feble i vulnerable davant abusos comercials”.