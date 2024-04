La campanya citrícola 2023/2024 s’aproxima al seu tram final amb uns preus ruïnosos en el camp –després de desplomar-se fins a un 40% des de gener– i pràctiques comercials de dubtosa legalitat al llarg de la cadena de valor.

Com a últim exemple, l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ha interposat hui una nova denúncia davant l’Agència d’Informació i Control Alimentari (AICA)

Perquè aquest òrgan dependent del Ministeri d’Agricultura investigue si la cadena de distribució ALDI comet una presumpta venda a pèrdues o destrucció de la cadena alimentària en la seua venda de taronges.

En concret, la cadena alemanya usa la taronja espanyola com a principal producte reclame, en dedicar tota la portada del seu fullet a un descompte del 24% que situa el preu de la taronja, varietat Lane Batega i Salustiana, a 0,89 euros per quilo (€/kg).

L’associació que presideix Cristóbal Aguado adverteix que “aquesta rebaixa tan agressiva pot incórrer en una venda a pèrdues perquè eixa quantitat no cobreix tots els costos de producció que hi ha en el camp, en els operadors comercials i en la distribució, és a dir, de l’arbre al supermercat. En altres paraules, amb aquest preu tan baix hi ha alguna baula de la cadena que perd diners i, tenint en compte els preus oficials, eixa baula és el productor de la matèria primera de la qual viuen, i molt bé, tots els altres agents”.

Segons la Llotja de Cítrics de València, els agricultors perceben un preu mitjà de 0,25 €/kg per la varietat Navel Lane Batega, per davall dels costos de producció, que s’han disparat en els últims anys. Per part seua, les dades que el propi Ministeri d’Agricultura facilita a la Comissió Europea constaten que els preus a la porta de magatzem ascendeixen a 0,95 €/kg a Espanya, més del preu que acaba de fixar ALDI en els seus supermercats.

Cebes del Perú

AVA-ASAJA també destaca que el fullet promocional, vigent des de hui, insisteix a ressaltar l’origen nacional de les fruites i verdures que ofereix en els seus lineals a preus rebaixats però, no obstant això, en el cas de les cebes posa en lletres xicotetes que el seu país d’origen és el Perú, a quasi 10.000 quilòmetres de distància, a pesar que ens trobem en plena campanya valenciana de cebes i molts agricultors estan tenint problemes de comercialització per falta de demanda.

L’organització agrària ja havia denunciat davant la AICA a ALDI aquest mateix any per vendre taronges salustianas a 0,95 €/kg i arròs redó a 1,09 €/kg, unes cotitzacions en destí que també poden significar una venda a pèrdues. De moment, la AICA no ha comunicat cap sanció per aquestes pràctiques i per això l’associació demana celeritat i una ràpida resposta davant les denúncies.

AVA-ASAJA sol·licita a les administracions que impulsen una campanya d’inspeccions d’ofici als principals operadors comercials i cadenes de distribució “per a descartar pràctiques anticompetitives i abusos comercials que sempre tenen com a víctima als productors”. Així mateix, insta la AICA que investigue, i si és el cas sancione, qualsevol contracte de compravenda el preu de la qual estiga per davall dels costos mitjans de producció.