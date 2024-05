Aguado: “És inaudit que el nostre Govern legisle per ideologia pseudoecologista ja que, en restar-nos competitivitat, encareix els aliments i accelera l’abandó”

AVA-ASAJA denúncia que Espanya denega un herbicida de l’arròs que sí que autoritzen Itàlia i Portugal

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) arremet contra el Govern espanyol per denegar l’autorització excepcional de la matèria activa profoxydim, que s’empra com a herbicida en el cultiu de l’arròs contra les males herbes Echinochloa i Leptochloa, a pesar que eixa mateixa substància sí ha sigut autoritzada aquesta campanya pels governs d’Itàlia i de Portugal.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, considera “inaudit que el nostre Govern, amb la ministra d’Intransigència Ecològica Teresa Ribera com a enemiga número u del camp espanyol i amb el ministre d’Agricultura Luis Planas com a vulgar còmplice dels seus atropellaments, seguisca obstinat a legislar per ideologia pseudoecologista.

Si dos països europeus com Itàlia i Portugal, amb unes particularitats climàtiques i agronòmiques tan similars a les d’Espanya, han donat llum verda a l’autorització excepcional d’aquesta matèria activa, el nostre Govern hauria d’explicar per quin motiu no l’autoritza també.

Una vegada més la seua filosofia ens resta competitivitat, la qual cosa causarà un encariment dels costos de producció i, per tant, del preu del nostre arròs i un abandó de les explotacions que, en aquest cas, posa en perill la preservació de parcs naturals de gran valor mediambiental com L’Albufera i la Marjal de Pego-Oliva”.

El responsable de la sectorial de l’arròs, José Pascual Fortea, afirma que “les males herbes s’han convertit en un problema extraordinari per als arrossers a mesura que els nostres polítics han anat prohibint l’ús de cada vegada més matèries fitosanitàries. En 2021 el Ministeri d’Agricultura va fer marxa enrere a l’autorització excepcional de productes fitosanitaris a base de propanil, la matèria més eficaç enfront de les males herbes en l’arròs, i ara complica encara més la viabilitat del cultiu amb la denegació del profoxydim.

Aquesta decisió, ja per si mateixa negativa, ens resulta especialment indignant perquè sí que es continua permetent no sols als països tercers, que sempre són una competència deslleial, sinó també als països veïns de la Unió Europea que compleixen la mateixa legislació fitosanitària que nosaltres”.

Referent a això, el Govern francés acaba d’anunciar que deixarà d’afegir prohibicions de matèries fitosanitàries a les quals impose la UE. Així mateix, França no aplicarà noves prohibicions llevat que s’oferisca una alternativa als agricultors, és a dir, un producte o una pràctica que siga equivalent en termes d’eficàcia que el tractament que haja de ser suprimit.

“Sembla que els polítics espanyols volen ser més papistes que el papa i anar més enllà del que imposa la normativa europea, el problema és que s’estan quedant solos en el seu error i el pagarem els espanyols, tant els productors com els consumidors”, conclou Aigualit.