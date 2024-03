L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) alerta sobre una creixent ona de robatoris en les instal·lacions de reg de la Comunitat Valenciana.

En concret, l’entitat constata almenys sis assalts en entitats de reg de la comarca de l’Horta Sud, les reparacions de la qual aconsegueixen fins als 9.000 euros en alguns casos.

Els agricultors afectats no descarten que es tracte de la mateixa banda de lladres.

Un associat de la localitat d’Alcàsser, Fermín Salcedo, va patir una irrupció en la seua finca totalment barrada. Els lladres van assaltar les instal·lacions del pou de reg del qual van sostraure el coure del transformador i van tallar els cables que el connectaven amb el quadre de comandaments. L’agricultor, qui va arribar al camp a primera hora del matí, es va adonar que la llum i l’aigua no funcionaven, descobrint posteriorment un dels accessos oberts de la caseta i una de les finestres trencades. La proforma per a reparar tots els danys ocasionats i materials robats van ascendir fins als 9.000 euros.

Un altre associat de AVA-ASAJA, el qual ha notificat fins a cinc casos en una sola setmana en finques de localitats de l’Horta Sud. Segons l’associat, que és electricista i ha reparat aquestes instal·lacions, totes les finques estaven barrades i el modus operandi dels lladres va ser el mateix: de nit trenquen la tanca que envolta la finca i accedeixen a les instal·lacions de reg forçant l’entrada o la finestra per a aconseguir coure. Va comentar que són 300 euros que poden arribar a guanyar els lladres amb 90 quilos de coure robat, mentre que a l’afectat pot arribar a costar-li entre 5.000 i 6.000 euros reparar les destrosses ocasionades.

No suposen casos aïllats, segons dades oferides per l’organització agrària, els robatoris comesos en el sector agropecuari de la Comunitat Valenciana en 2023 van generar pèrdues superiors als 30 milions d’euros, un increment del 20% respecte a 2022.

AVA-ASAJA exigeix a les forces de seguretat la intensificació de la vigilància en les explotacions agropecuàries i centres de recepció de les mercaderies robades.

A més, sol·licita un enduriment del Codi Penal per a imposar penes més severes enfront de l’acumulació de furts en el medi rural. L’entitat agrària manifesta també la necessitat d’agilitzar els tràmits per a interposar denúncies, els associats que les han interposades lamenten que les administracions els hagen fet passar per processos burocràtics com la necessitat de demanar cita prèvia, i tornar a presenciar-se davant la Guàrdia Civil l’endemà passat per a aconseguir tramitar la denúncia. La importància de facilitar aquests tràmits és primordial perquè la Delegació del Govern puga disposar amb dades reals sobre els delictes comesos i prendre mesures efectives contra la problemàtica.