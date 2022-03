L’organització demana més control en els possibles punts de recepció dels objectes metàl·lics sostrets a conseqüència de l’encariment de les matèries primeres

AVA-ASAJA denúncia una ona de robatoris de ferro en els camps de Manises durant les últimes pluges

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) denúncia una onada de robatoris en nombrosos camps del terme municipal de Manises durant l’últim temporal de pluges, aprofitant els lladres la menor presència d’agricultors en els seus horts per a cometre els furts sense ser vistos. La gran majoria dels robatoris se centren en portes metàl·liques, tanques que envolten les explotacions i fins i tot persianes enrotllables, és a dir, en el ferro i altres matèries primeres les cotitzacions de les quals estan experimentant un considerable encariment amb motiu de la pandèmia i la guerra a Ucraïna.

El delegat de AVA-Manises, Enrique Blat, és un dels agricultors que ha patit robatoris en la zona: “Els lladres sabien el que volien i han arramblado amb tota mena de metalls encoratjats pels alts preus que cotitzen en el mercat negre. Per si no tinguérem poc amb la campanya tan ruïnosa que travessem, ara hem de costejar les necessàries reparacions si volem continuar comptant amb instal·lacions de protecció i reg agrícola”.

AVA-ASAJA demana més vigilància tant en les explotacions com, sobretot, en els possibles punts de recepció de mercaderies suposadament sostretes il·legalment. “Si els lladres no trobaren comprador, no hi hauria tal quantitat de robatoris. Cal posar-los les coses més difícils, perquè és evident que ara mateix robar sale molt barat en el camp. Les estadístiques oficials no reflecteixen l’abast d’aquesta xacra perquè cada vegada hi ha més agricultors que no interposen denúncies en creure que no serveix de res”, afirma Blat.

L’organització agrària recorda que la inseguretat rural és un dels problemes destacats en la taula reivindicativa de les recents manifestacions del sector a València i Madrid. En concret, la demanda relativa a aquest punt assenyala “una revisió del Codi Penal i un augment de recursos per a millorar la lluita contra els robatoris en el sector agrari”. Segons estimacions de AVA-ASAJA, les pèrdues acumulades en 2021 a causa dels robatoris i els delictes comesos en el camp valencià van ascendir a 25 milions.

