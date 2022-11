Agricultors valencians deixen clara “la hipocresia de la Comissió que fa una legislació per als agricultors, però sense ells, que ens aboca a un futur negre”

AVA-ASAJA es concentra a Madrid contra “una PAC que no compta amb els agricultors”

Una delegació de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) va participar hui en la concentració convocada per ASAJA a Madrid per a protestar contra l’actual reforma de la Política Agrícola Comuna (PAC) “que no té en compte als agricultors”. La concentració va tindre lloc a les portes de l’Oficina de la Comissió Europea a Espanya, després que la Comissió decidira deixar fora als agricultors i ramaders en les jornades titulades “la Nova Política Agrícola Comuna europea: reptes i oportunitats per a impulsar l’agricultura sostenible a Espanya”, en les en la qual ha participat el comissari europeu d’Agricultura, Janusz Wojciechowski.

El representant de AVA-ASAJA, Miguel Minguet, va assegurar que “hem deixat clara la hipocresia de la Comissió Europea que fa una legislació per als agricultors però sense comptar amb ells. No ens han deixat entrar a la reunió sobre la PAC perquè saben que descobriríem les seues vergonyes i els diríem que això no té cap sentit. Totes aquestes propostes De la Granja a la Mesa són un despropòsit que al final no tracten més que de desmuntar el sector productor europeu amb l’objectiu d’importar lliurement de tercers països. El que necessita Europa és seguretat alimentària i pobles pròspers amb població. El seu plantejament filosòfic ens aboca a un futur molt negre que no sabem si futurs governs podran revertir. Hem de ser capaços de parar aquest disbarat abans que siga massa vesprada”.

Els arrossers han copat la major part dels assistents valencians perquè l’arròs serà un dels cultius més afectats per la nova reforma de la PAC. D’una banda, es preveu una retallada d’entorn del 10% de les ajudes directes al cultiu de l’arròs. D’altra banda, el Ministeri planteja ecoregímenes de difícil aplicació al parc natural de L’Albufera que posen en perill unes subvencions necessàries per a garantir una rendibilitat suficient.

El president de ASAJA, Pedro Barato, va criticar aquest nou “menyspreu”: “El metaverso de la PAC, els buròcrates dins, els agricultors fora. Del camp a la taula, si no estem en el camp no hi haurà res en la taula”.