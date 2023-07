L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) exigeix al Govern central que no deixe fora del paquet d’ajudes la vinya i l’olivar “. Per ser dues produccions extremadament afectades per la falta de pluges en les quals es preveu una greu disminució de la futura collita i, fins i tot, l’aparició de vinyes seques que acabaran morint per dèficit hídric”. Precisament l’associació denunciava fa uns dies “la dramàtica crisi que estan travessant els viticultors d’Utiel-Requena i altres zones de secà per, entre altres motius, la sequera”.

En canvi, l’associació valora positivament que l’esborrany atenga la seua petició d’incorporar en les ajudes directes als cítrics, fruites d’os, fruites subtropicals i fruits de corfa.

A més d’afegir la vinya i l’olivar als cultius beneficiaris de les ajudes directes per la sequera, una altra al·legació presentada per AVA-ASAJA per a millorar aquest projecte d’ordre és que el Govern no sols atorgue aquests suports financers als productors que tramiten la Sol·licitud Única de la Política Agrícola Comuna (PAC), sinó a tots aquells que estiguen inscrits en el Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA) perquè, d’aqueixa manera, no es quedaran fora un número considerable dels agricultors valencians.