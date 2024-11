AVA-ASAJA exigeix més controls a la UE davant l’augment de plagues en les importacions cítriques i altres productes agrícoles

La plataforma Europhyt de la Comissió Europea ha alertat que durant el mes d’octubre es van detectar diverses importacions procedents de Sud-àfrica infestades amb taca negra i falsa polilla, dues plagues que suposen un greu perill per als cítrics i altres cultius agrícoles a la Unió Europea.

Aquestes deteccions s’han sumat a les ja realitzades en mesos anteriors, elevant a 28 les interceptacions de mancha negra en 2024, un augment preocupant que alerta sobre els riscos per a la salut fitosanitària de la UE. A més, s’ha trobat la falsa polilla en productes com litchis i roses importades des de diversos països africans, així com altres plagues en granades procedents d’Israel.

L’Associació Valenciana d’Agricultors està realitzant una intensa tasca de pressió a Brussel·les, on s’ha reunit amb representants de la Direcció General de Comerç de la Comissió Europea, COPA-COGECA i europarlamentaris de diversos partits polítics per exigir mesures més estrictes de control davant l’increment de plagues i malalties procedents de països tercers.

L’organització ha sol·licitat que la Comissió Europea estableixi un límit clar per a les deteccions de plagues i que tanqui les fronteres a les importacions en cas de risc inassumible per a la seguretat alimentària. A més, AVA-ASAJA ha demanat la revisió dels acords comercials amb països com Mercosur, per evitar la competència deslleial que posi en perill la producció agrícola local.