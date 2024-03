L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-Asaja) ha mostrat la seua “preocupació” i ha exigit al Govern central i a la Unió Europea (UE) “mesures urgents”

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) mostra la seua “preocupació” i exigeix “mesures urgents” al Govern central i a la Unió Europea (UE). Davant una notificació emesa ahir en el portal comunitari RASFF (Rapid Alert System Feed and Food) que alerta de “presència d’Hepatitis A en maduixes del Marroc” detectada en un punt d’entrada d’Espanya.

Aquesta notificació, la decisió de risc és “seriós” perquè supera el “nivell màxim permés absència/25g” d’aquesta substància que AVA-ASAJA subratlla que “suposa un perill per a la salut pública i que pot haver aparegut en l’aliment per regar les explotacions amb aigües fecals”.

Davant aquesta nova alerta sanitària per importacions hortofructícoles procedents d’aquest país tercer, l’organització presidida per Cristóbal Aguado ha enviat una carta al ministre d’Agricultura, Luis Planas, per a sol·licitar-li que “de manera urgent demane explicacions al Govern del Marroc i concrete quines mesures pensa emprendre per a evitar que aquest tipus de situacions tornen a ocórrer”.

En eixa mateixa línia, AVA-ASAJA insta a Planas a “traslladar a les autoritats competents de la Unió Europea que totes les maduixes que procedisquen del Marroc tinguen una exhaustiva inspecció sanitària i, en cas de detectar-se més alertes sanitàries en altres fruites i hortalisses de països tercers, s’estenguen els controls a aquests productes, perquè està en joc la salut dels consumidors”. La demanda també s’ha remés a ASAJA Brussel·les per a abordar la problemàtica en les institucions comunitàries.

AVA-ASAJA també ha informat d’aquesta alerta sanitària a les principals associacions de consumidors de la Comunitat Valenciana –l’Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris (AVACU), l’Associació de Mestresses de casa i Consumidors Tyrius i la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana– i a l’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de València, a causa del risc que representa per a la salut humana. Segons l‘Organització Mundial de la Salut (OMS), “l’hepatitis A és una inflamació del fetge deguda al virus de l’hepatitis A (VHA), que es propaga principalment quan una persona no infectada (i no vacunada) ingereix aigua o aliments contaminats per femta d’una persona infectada”.