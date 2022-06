L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) i HI-TECH OZONE han signat hui un conveni de col·laboració a fi de desenvolupar experiències, assajos i projectes d’I+D+i que permeten avaluar el grau d’eficàcia de la nova tecnologia d’ozó aplicada per aquesta signatura en cultius mediterranis a l’aire lliure.

Les línies de treball, que es duran a terme tant en La Finca Sinyent de AVA-ASAJA com en altres zones agrícoles de la Comunitat Valenciana, pretenen comprovar sobre el terreny els resultats d’una innovació que, si bé acumula una experiència de trenta anys en l’agricultura, actualment experimenta un salt qualitatiu que obri possibilitats al sector amb vista a facilitar pràctiques més sostenibles en la desinfecció del sòl i els tractaments contra les malalties agrícoles.

El president de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), Cristóbal Aguado, considera “molt encertat posar a prova aquesta nova tecnologia en els nostres camps per a traslladar als agricultors els resultats obtinguts i que, en funció d’aqueixa informació, puguen prendre les millors decisions. És evident que les estratègies mediambientals de la Unió Europea van encaminades cap a una producció sense residus i, en aqueix sentit, cal avançar-se per a trobar solucions alternatives a les matèries fitosanitàries que resulten veritablement eficaces, sostenibles i assumibles econòmicament per als agricultors”.

Per part seua, el CEO de HI-TECH OZONE, David González Wonham, manifesta que “resulta imprescindible fer costat tecnològicament als agricultors, minorant els seus costos i amb plena sostenibilitat, amb una alta tecnologia testada durant anys a l’abast de tots que minore substancialment i fins i tot elimine químics i estem convençuts que la tecnologia de Hi Tech Ozone és part de la solució perquè un correcte tractament d’ozó elimina entre el 60 i 100 per cent de productes sanitaris”.

L’ozó és el desinfectant més eficaç i potent contra tot tipus de microorganismes, inclòs el clor i l’aigua oxigenada: elimina bacteris, virus, fongs, espores i males olors; és respectuós amb el medi ambient i no genera residus; substitueix als productes químics contaminants; disminueix la contaminació ambiental; la inversió en ozó s’amortitza ràpidament.