L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) i La Unió Llauradora i Ramadera acusen els governs valencià i estatal de “maltractar i negar un preu raonable”. Als propietaris dels terrenys expropiats sobretot quan estan travessant una dura crisi de rendibilitat”.

El secretari general de La Unió, Carles Peris s’ha referit al respecte just en el moment que una gran empresa com Volkswagen vol instal·lar una gran factoria de bateries en el Parc Sagunt II. Al temps que incideix en que la solució, sempre és aplegar a un acord entre l’administració i l’agricultor.



Tal i com declara també el president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, creuen totalment injust i deshonest aquest procedir per part de l’administració. Fet quals agricultors no es mereixen. Per la qual cosa, Aguado anuncia mesures més actives com anar als tribunals, manifestacions per tal que des de l’administració rectifiquen.

Aguado i Peris lamenten, i critiquen durament, aquesta situació. També aseguren que els afectats assessorats per totes dues organitzacions professionals agràries estan començant a rebre demandes, per la via Contenciós-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia per part de Espais Econòmics Empresarials. Participada per la Generalitat Valenciana i el Govern Central, perquè no accepta el preu just proposat pel jurat provincial d’expropiació.