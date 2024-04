L’Associació Valenciana d’Agricultors ha celebrat la seua sectorial del caqui a la Finca Sinyent de Polinyà de Xúquer

Per tal de conéixer les últimes novetats del cultiu i posar el focus en el tractament de plagues com la mosca blanca o el cotonet.

Després de la inauguració, la investigadora de l’Institut Valencià d’Investigació Agrària Patricia Chueca ha impartit una conferència sobre la importància del calibrat i maneig de maquinària en el tractament de la mosca blanca.

A la xarrada, s’ha subratllat la importància d’aplicar els tractaments en el moment adequat i de la forma adequada, aconseguint així un estalvi de vora 1000 euros per hectàrea i per any, així com una reducció substancial de les emissions.

Així mateix, durant la jornada s’ha exposat l’estratègia de control de la mosca blanca amb Closer, de la mà de l’empresa Corteva. Al respecte del tractament de les plagues, Cristóbal Aguado, president d’AVA-ASAJA, ha destacat que l’organització agrària està centrant tots els seus esforços en reduir-ne la incidència.

Pel que fa a l’anàlisi de la campanya del caqui, des d’AVA-ASAJA fan un balanç positiu dels preus tot i la disminució de cultiu a causa de l’escassa floració d’alguns arbres, així com una major presència de plagues en determinades zones geogràfiques.

Altres punts que dirigents i tècnics han abordat durant la reunió són el quadern d’explotació digital, les ajudes PAC i la rebaixa dels mòduls per a l’actual declaració de la renda.