AVA-ASAJA rebutja les propostes del ministre Planas i exigeix accions concretes per a l’agricultura valenciana

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) s’uneix al rebuig de l’acord proposat pel ministre d’Agricultura, Luis Planas, i continua amb les mobilitzacions a la Comunitat Valenciana i a tota Espanya

Critiquen les 43 propostes del ministre per ser insuficients per abordar els problemes de l’agricultura valenciana, els desequilibris a la cadena alimentària i la competència deslleial d’importacions

Tot i reconèixer algunes iniciatives positives, consideren que Planas no respon adequadament a les necessitats del sector.

Es destaca especialment la falta d’atenció del Ministeri per a la Transició Ecològica en assumptes com l’aigua i la fauna salvatge. A més, assenyalen que les mesures de simplificació proposades es limiten a la PAC i no beneficien la majoria dels agricultors valencians.

Lamenten la manca d’un règim simplificat per a petits i mitjans agricultors, així com l’absència de fixació de costos mitjos de producció per cultiu i la falta d’inspeccions davant contractes amb costos efectius inferiors als costos mitjos. Pel que fa a les importacions de països tercers, consideren que les promeses del ministre són insuficients i depenen d’accions a Brussel·les.

Sol·liciten ajuda directa per a productors de vinya, olivar i hortalisses afectats per la sequera i la guerra a Ucraïna.