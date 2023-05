AVA-ASAJA recomana als perceptors de la PAC que revisen possibles duplicitats en la renda

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) adverteix que nombroses persones de la Comunitat Valenciana que perceben subvencions procedents de la Política Agrícola Comuna (PAC). Estan trobant en les dades fiscals de les seues declaracions de la renda ingressos duplicats. Per aquesta línia d’ajudes agràries, de manera que, en cas de no detectar-se i esmenar-se aquest error administratiu. Els declarants pateixen una major penalització fiscal de la qual els correspon per llei.

En aquest sentit, AVA-ASAJA recomana tant als agricultors i ramaders que reben pagaments de la PAC com als assessors que els tramiten les declaracions de la renda que revisen exhaustivament les dades fiscals abans de remetre els esborranys al Ministeri d’Hisenda. Per a eliminar possibles ingressos que apareixen de manera duplicada.

les ajudes de la PAC no solen passar de quanties testimonials per a la majoria dels productors valencians

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, subratlla que “les ajudes de la PAC no solen passar de quanties testimonials per a la majoria dels productors valencians. Però així i tot cal fixar-se bé perquè, per un error administratiu, possiblement pel mal encreuament de dades dels governs autonòmic i nacional, no és just pagar impostos sobre ingressos que no s’han cobrat. La PAC és dolenta per a l’agricultura valenciana. La seua tramitació és una odissea per l’excessiva burocràcia i les fallades en l’aplicació informàtica i ara, a més, la seua inclusió en la declaració de la renda està plena de pífies que ens poden eixir cares”.

AVA-ASAJA critica que el Govern central no haja corregit la rebaixa de mòduls

AVA-ASAJA critica que el Govern central no haja corregit la rebaixa de mòduls. Tal com va reivindicar l’organització agrària a la fi d’abril, per a evitar discriminacions arbitràries en els dos principals cultius valencians. Els cítrics i el raïm per a vinificació

D’una banda, les mandarines i taronges van ser excloses d’una reducció fiscal específica a les províncies de Castelló i Alacant. Així com en localitats de la província de València molt productores com Alzira, Carcaixent, Torrent, Torís, Llíria, Pedralba, Sagunt, etc. Quant al raïm, el Govern només va aplicar una rebaixa específica a onze termes valencians i va deixar fora a les poblacions més importants del sector vitivinícola com Utiel, Requena, Xest, Xiva, Moixent, Fontanars dels Alforins o la Font de la Figuera.