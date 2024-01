El sector agrari valencià i espanyol nega rotundament les acusacions dels agricultors francesos

També del primer ministre Gabriel Attal de “competència deslleial” per “usar productes fitosanitaris que estan prohibits a França”

El president de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), Cristóbal Aguado, replica que “tots els agricultors europeus. Ja siguen francesos, espanyols o italians, tenim les mateixes obligacions a l’hora de produir aliments perquè hem de complir el mateix marc normatiu de la Unió Europea. Per tant, els enemics no som nosaltres.

Els enemics dels agricultors europeus estan a Brussel·les i allí és on haurien d’apuntar els francesos, com ho fem nosaltres. Per a acabar amb el seu pla preconcebut de substituir-nos per les importacions de països tercers que sí que són competència deslleial”.

Aguado argumenta que “Brussel·les està signant sistemàticament acords comercials amb països tercers. Com el Marroc, Egipte i Sud-àfrica que els atorguen els mateixos drets que té qualsevol Estat membre. és a dir, aranzel zero per als seus enviaments, però els eximeixen de les mateixes traves, limitacions i prohibicions que estableix als Estats membres.

Així, les importacions foranes sí que empren matèries actives fitosanitàries l’ús de les quals està prohibit a la Unió Europea. De la mateixa manera que no compleixen els mateixos estàndards laborals, fiscals, socials i mediambientals. L’estratègia és clara: trencar el mercat, desfer-se dels agricultors europeus i incrementar les importacions amb les quals poder vendre a eixos països tercers altres béns industrials”.

El dirigent agrari valencià subratlla que “ja volguérem tindre els mateixos problemes que els francesos. Encara que compartim el mateix marc regulador, el nostre Govern, de tints molt ideològics, actua de manera encara més radical en qüestions agroambientals. En molts cultius no disposem de solucions eficaces per a combatre les plagues i malalties.

Contínuament estem venent els nostres productes per davall de costos i el Govern segueix sense fer complir la seua llei de la cadena alimentària i sense fixar els costos mitjans de producció per a servir de referència. A més, a França almenys tenen la benedicció que plou sovint i no precisen les infraestructures que ací necessitem i ens neguen per a emmagatzemar i distribuir l’aigua per a regadiu.

La prova és que la Comunitat Valenciana és la regió amb més terres agràries abandonades (173.000 hectàrees). Amb l’edat agrària més alta (64,4 anys de mitjana) i amb menor incorporació de joves agricultors”.

AVA-ASAJA retrau al Govern espanyol la seua actitud de “passivitat” davant les falsedats del primer ministre gal i exhorta a tot el sector agrari europeu a “romandre units contra el nostre enemic comú que no és un altre que la Comissió Europea: no a la competència deslleial de països tercers, no a la política basada en un ecologisme filosòfic i radical que no trepitja terra i sí a la garantia de preus justos, autosuficiència alimentària i lluita contra el canvi climàtic amb l’agricultura europea com a aliada estratègica”.