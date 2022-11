AVA-ASAJA alerta del problema mediambiental que pot causar el retard burocràtic dels permisos per a cremar la palla de l’arròs

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) alerta del “greu problema mediambiental” que pot produir-se al parc natural de L’Albufera a conseqüència del retard burocràtic sostingut per la Conselleria d’Agricultura i els ajuntaments a l’hora de concedir els permisos, per motius fitosanitaris, per a cremar la palla de l’arròs depositada en els camps després de la sega. L’organització agrària tem que les imminents pluges –previstes des d’aquest dijous fins al dilluns– amenacen amb podrir la palla i, igual que ha succeït en campanyes anteriors, provocar l’aparició d’aigües negres sense oxigen, l’emissió de males olors i metà i una elevada mortaldat de peixos.

Segons l’acord consensuat entre el govern valencià i les entitats representatives del sector arrosser, els agricultors han de realitzar un conjunt de pràctiques culturals, d’acord amb el Pla de Gestió de la Palla, que inclouen el fangueo, el picat/escampat i la recollida de la palla en funció de la zona i l’any. Amb tot, els arrossers poden sol·licitar de manera excepcional la crema de la palla en aquelles parcel·les que presenten una notable afecció de pyricularia, anòxia o cucat. A mesura que avançava la sega, desenes d’agricultors han anat presentant davant els Consells Agraris Locals les seues sol·licituds, però no han pogut procedir a la incineració de la palla perquè no han rebut les autoritzacions després de diverses setmanes, fins i tot en alguns casos fins a un mes.

El responsable de la sectorial de l’arròs de AVA-ASAJA, José Pascual Fortea, lamenta que “per culpa de l’endarreriment administratiu molts arrossers no han pogut aprofitar aquests dies amb condicions climàtiques idònies per a cremar en els seus camps més afectats per plagues i ara, que plourà, ja pot ser massa vesprada. A nivell agronòmic, l’agricultor patirà noves pèrdues de productivitat l’any que ve perquè no ha eliminat els patògens que sobreviuen en el terreny. I a nivell mediambiental, el parc natural s’arrisca a tornar a patir un nou desastre ecològic en forma d’anòxia, que ennegreix les aigües i les deixa sense tot just oxigen, amb les males olors i la mortaldat de flora i fauna que això comporta”.