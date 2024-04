L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ha celebrat hui una jornada sobre el control de plagues i malalties en el cultiu dels cítrics.

Esta iniciativa s’emmarca en el calendari permanent de formació i transferència tecnològica de l’organització agrària i ha tingut lloc en la finca experimental Sinyent.

L’esdeveniment ha comptat amb la participació d’un centenar d’agricultors i amb les ponències de reputats investigadors i empreses del sector agrícola, amb l’objectiu d’analitzar les últimes novetats en aquesta matèria.

AVA-ASAJA ha reunit, per tant, diversos experts de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA), que han exposat el control integrat d’insectes fitòfags i d’àcars, així com la descripció i les bases per al control de malalties causades per fongs i oomicets. Francisco Beitia, investigador d’IVIA, ha assenyalat la importància de detectar les plagues a temps per saber com i quan actuar.

Les firmes de sanitat vegetal Bayer, Certis-Belchim i UPL han detallat també les seues respectives estratègies de control integrat. El president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, assegurava que existeix una preocupació en el sector, ja que les plagues provoques, per una banda, grans despeses i, per altra, desperdicis de fins al 40% en cultius com el caqui.

A les jornades han col·laborat a més la Mutualitat Arrossera d’Assegurances Agràries Agromas, l’Associació d’Operadors de Varietats Vegetals ASOVAV i CaixaBank. Per la vesprada, l’activitat continua amb una sectorial de cítrics i demà tindrà lloc una nova jornada de cobertes vegetals en col·laboració amb el Ministeri d’Agricultura.