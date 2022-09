L’associació valora que la CE eleve de 30 a 65 €/tn l’aranzel d’importació per a reequilibrar el mercat, però recorda que Cambodja i Myanmar estan exempts

AVA-ASAJA urgeix reactivar la clàusula de salvaguarda després de disparar-se les importacions d’arròs un 40%

Les importacions d’arròs amb destinació a la Unió Europea han experimentat un increment del 40% respecte a l’any comercial anterior, segons adverteix l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) a partir de dades de la Comissió Europea.

Els volums introduïts en el mercat comunitari ascendeixen a 1.545.600 tones, en equivalent molt, la qual cosa suposa un augment interanual de 441.400 tones. Quant als tipus d’arròs, AVA-ASAJA destaca la pujada del 85% del japónica o redó, justament el que es produeix en els arrossars valencians, per un augment del 31% en el tipus índica o llarg. Per contra, les exportacions s’han reduït un 11% (41.300 tones) si a la campanya passada li vam sumar els enviaments realitzats pels Estats membres al Regne Unit en el període pre-Brexit, entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de 2020.

AVA-ASAJA valora de manera “positiva però insuficient” la decisió de la CE d’elevar de 30 a 65 euros per tona l’aranzel d’importació a aquells països tercers que ja venen abonant aranzels. No obstant això, l’associació afirma que “l’abast de la mesura és limitat per a reequilibrar el mercat de l’arròs” perquè Cambodja i Myanmar estan exempts de pagar aranzels a causa del tractat ‘Tot menys armes’. Per això, l’organització presidida per Cristóbal Aguado urgeix a Brussel·les a reactivar la clàusula de salvaguarda de l’arròs europeu enfront de les importacions de Cambodja i Myanmar, la qual permetria reintroduir aranzels a fi de reduir la competència deslleial i evitar un enfonsament dels preus en origen.

El tresorer de AVA-ASAJA i vicepresident del Grup de Treball de l’Arròs en el COPA-COGECA, Miguel Minguet, afirma que “durant el període de vigència, entre 2019 i 2021, va quedar demostrat que es tracta d’un mecanisme eficaç perquè va contribuir a recuperar un 15% les cotitzacions dels arrossers valencians i va retornar la rendibilitat al cultiu. En canvi, des que va caducar la clàusula de salvaguarda, s’ha comprovat que les importacions han tornat a multiplicar-se d’una manera preocupant en comptar amb un descarat avantatge competitiu”.

Al maig el Parlament Europeu va votar a favor de reactivar la clàusula de salvaguarda, però des de llavors alguns Estats membres del nord d’Europa estan bloquejant aquest mecanisme, per la qual cosa AVA-ASAJA exigeix als governs dels països productors d’arròs que redoblen la pressió per a convéncer-los sobre la necessitat d’aplicar aquests aranzels i estendre’ls també a l’arròs redó. En paraules del responsable de la sectorial de l’arròs, José Pascual Fortea, “és evident que aquests països estan anteposant els seus interessos comercials a la solidaritat europea, la lluita contra el canvi climàtic i la defensa dels drets humans que les dictadures militars de Cambodja i Myanmar vulneren sistemàticament. Si de veritat Europa vol ser coherent amb els seus ideals, no pot continuar fomentant aquest tipus de concessions ni un dia més”.