La mosca blanca s’ha convertit en la plaga més alarmant per als productors de cítrics i caquis de la Comunitat Valenciana en aquest tram de la temporada.

Tant és així que l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) qualifica l’eclosió de la mosca blanca de “invasió mai abans vista, en irrompre d’una manera extraordinàriament avançada i abundant en la majoria de les comarques productores, arribant en algunes localitats a afectar més del 80% dels camps”.

La mosca blanca, pertanyent a la família d’insectes aleuródidos (Aleyrodidae), ja cobreix d’innombrables punts blancs les fulles dels arbres i comença en alguns punts a segregar una melassa ensucrada que ocasiona l’aparició del fong que dona lloc al fredolic.

Aquesta melassa, que atrau també a formigues, àcars i cochinillas, acaba per afeblir les plantacions i provocar la depreciació comercial dels fruits.

Els agricultors estan en aquests moments realitzant costosos tractaments fitosanitaris. No obstant això, AVA-ASAJA constata els seriosos problemes que s’estan trobant per a tractar de controlar aquesta plaga, a causa de l’excepcional calor que hi ha hagut des d’hivern, el qual ha afavorit que es disparen les poblacions de mosca blanca setmanes abans de les dates habituals i, sobretot, a l’escassa disponibilitat de matèries actives de contrastada eficàcia que autoritza la normativa europea.

De fet, enguany cau un altre producte que venia usant-se contra la mosca blanca –espirotetramat (Movento)– i AVA-ASAJA critica durament a Brussel·les per suprimir la seua ocupació a la Unió Europea però, paradoxalment, continuar mantenint un Límit Màxim de Residus (LMR) d’aquesta substància a les importacions de països tercers.

L’organització agrària urgeix a les administracions que establisca i difonga al sector una estratègia de control de la mosca blanca més precisa que, d’una banda, amplie el ventall de matèries actives eficaces enfront d’aquesta plaga i, d’altra banda, potencie la cria i solta massiva de depredadors naturals que afavorisquen la reducció de les poblacions, tal com està succeint amb el Cotonet de Sud-àfrica.

Després d’una reunió de la Conselleria d’Agricultura amb les organitzacions agràries, el Servei de Sanitat Vegetal va sol·licitar l’autorització excepcional de dos insecticides per a fer front a la mosca blanca en cítrics i caquis: ciantraniliprol (Exirel) i sulfoxaflor (Closer). En aquest sentit, AVA-ASAJA insta el Ministeri d’Agricultura a resoldre totes dues autoritats com més prompte millor.

Actua abans, de manera més intensa i generalitzada

El vicepresident de AVA-ASAJA i productor d’Alzira, Bernardo Ferrer, adverteix que “la mosca blanca està atacant a pràcticament totes les zones productores amb una afecció mitjana del 30%, però en comarques com La Ribera supera el 80% en aquells termes on hi ha més interacció d’horts de cítrics i caquis. És un problema al qual cal donar una solució inajornable, tant en els cítrics, el nostre producte estrela, com en els caquis, un cultiu únic que la Comunitat Valenciana lidera en el mercat europeu”.

Els responsables de les sectorials de taronges i mandarines, Alejandro Aparicio i Salvador Juan respectivament, asseguren que “la mosca blanca també està actuant abans i amb més intensitat a la Costera i La Safor. Encara que estem aplicant nombrosos tractaments, amb productes cada vegada més cars, és molt difícil erradicar la plaga al 100%. I ja sabem per experiències de campanyes anteriors que si el comerciant no veu les parcel·les netes de fredolic, no vol recol·lectar la fruita”.

Eixa mateixa preocupació expressa Luis Santos, delegat de AVA-ASAJA de Vinaròs: “Si no tractes, tots els camps acabarien plens de mosca blanca. Ací la diem negra perquè causa una capa fosca que no es va ni rascant. Els compradors no la volen i si la veuen en un camp, li posen la creu i únicament servirà per a la indústria de suc, que paga molt menys. Entre les restriccions fitosanitàries i les altes temperatures s’ha complicat molt el control”.

La plaga també encén les alarmes en altres comarques de Castelló, com La Plana, de València, com el Camp de Túria, i d’Alacant, com La Marina. AVA-ASAJA celebrarà la sectorial del caqui el dimarts 30 d’abril en la Finca Sinyent per a traslladar la informació d’última hora sobre la mosca blanca i altres assumptes d’interés.