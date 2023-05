Aguado: “La baixada de l’impost de transmissions de terres és una reivindicació històrica d’aquesta organització per a ampliar la grandària i modernitzar les estructures”

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) valora en termes positius la rebaixa fiscal al camp. Que ha anunciat el president del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) i candidat a presidir la Generalitat, Carlos Mazón. L’associació presidida per Cristóbal Aguado subratlla que “la baixada de l’impost de transmissions de terres agràries. És una reivindicació històrica d’aquesta organització per a impulsar la necessària incorporació de joves al sector, la concentració, l’ampliació de la grandària i la modernització de les explotacions en l’agricultura valenciana”.

Durant la seua visita a la reunió setmanal del Tribunal de les Aigües de València, Mazón es va comprometre a reduir amb caràcter general del 8% actual al 3% l’Impost de transmissions patrimonials en la Comunitat. Sempre que les terres es dediquen a l’explotació agrària productiva.

Va afegir que el tipus serà de l’1% en el cas que l’adquirent siga un jove professional de l’agricultura de menys de 40 anys. Així mateix, Mazón va prometre, tant en el tipus general del 3% com de l’1%. Una bonificació al 99% la quota a pagar. Quan el comprador es comprometa al fet que la seua explotació dure dos anys, i que en aquest moment se situa en cinc anys.

Aguado considera “aquestes mesures fonamentals perquè si no aconseguim concentrar i incrementar la superfície de les explotacions. No hi haurà viabilitat i l’abandó de camps continuarà creixent a nivells alarmants”. No obstant això, AVA-ASAJA sol·licita al PPCV que estudie altres incentius per a la part venedora. És a dir, que també impulse rebaixes fiscals dirigides a les persones que estan pensant a deixar el sector perquè tinguen facilitats a l’hora de vendre els seus horts, ja que actualment, per culpa dels alts impostos, molts propietaris prefereixen mantindre abandonat el camp que vendre’l a un interessat”.

El dirigent agrari demana al futur Govern valencià eixit de les urnes que “després de les eleccions tant les mesures fiscals com la modernització d’estructures i altres temes agraris d’interés mereixen una taula de treball en la qual s’asseguen i arriben a acords consensuats l’Administració i els representants del sector agrari”.