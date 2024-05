Els ajuntaments de la Serra de Corbera i les Agulles es reunixen per a ratificar els acords d’adhesió a la proposta de la formació d’un consorci de municipis

S’inicia el procés per a implicar també a la Diputació de València i a la Generalitat Valenciana

Representants tècnics i polítics dels ajuntaments que conformen la serra de Corbera i les Agulles es van reunir a Tavernes de la Valldigna per a revisar i posar en comú els avanços realitzats fins a la data, en relació amb la constitució d’un consorci que treballe per a la gestió coordinada i compartida de la serra.

En la reunió es van aportar els acords adoptats pels equips de govern respectius dels ajuntaments implicats, en els quals oficialment s’aprova l’adhesió a la proposta que va promoure l’Ajuntament d’Alzira per tal de treballar en la formació d’un consorci de municipis que servira per a desenvolupar polítiques i accions conjuntes encaminades a la conservació i la gestió forestal i la prevenció d’incendis.

Es van tractar les bases legals de l’estatut de constitució del consorci, en què es vol comptar amb les administracions supramunicipals implicades en la gestió de la serra

.És per això que, a partir del assistents a la reunió, es va conformar un grup de negociació que durant els pròxims mesos visitarà els responsables polítics de les diferents àrees amb competències directes i indirectes en la gestió de la serra, tant de la Diputació de València com de la Generalitat Valenciana, amb l’objectiu de mostrar-los la voluntat col·lectiva dels municipis per a millorar la qualitat ambiental i la prevenció d’incendis forestals de la serra. L’objectiu, a més, assenyala l’alcalde d’Alzira, Alfons

Domínguez, “és implicar-los a ells també en esta empresa que es creu tan necessària com convenient per a convertir esta Zona d’Especial Conservació en el propòsit d’una col·laboració intermunicipal innovadora que treballe pel bé comú de la població local de la serra alhora que preserve i millore aquest espai natural compartit”.