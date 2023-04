El regidor de Serveis Urbans, Fernando Pascual, juntament amb l’Alcalde, Diego Gómez, i la Tècnica d’Obres Públiques, Xelo Bisbal, han realitzat una visita tècnica a les obres per a comprovar l’estat del projecte que s’està realitzant en l’edifici, conegut com a Bar “El Respirall”

Segons apunta Pascual, Aquest edifici actualment està destinat a la realització dels tallers de cuina que imparteix l’Agència de Desenvolupament Local. L’edil també apunta que les actuacions al sostre de l’edifici s’han realitzat tenint en compte el risc que representava. Per als usuaris, així com per a les construccions veïnes

Des de la regidoria de Serveis Urbans, s’ha posat en valor la importància d’aquest edifici. Ja que brinda als estudiants d’aquests cursos unes eines pràctiques per a desenvolupar les seues habilitats culinàries. A més, Pascual assegura estar treballant àrduament per a completar la reparació del sostre de l’escola en el menor temps possible.