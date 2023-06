Avancen les obres de remodelació de la Casa dels Artillers de Foios

Avancen les obres de remodelació que s’estan portant a terme a la Casa dels Artillers de Foios. L’ajuntament va adquirir esta propietat de principis de segle XX. Amb l’objectiu de que es convertisca en un referent per a la comarca. S’està adaptant el pati per a celebrar esdeveniments culturals, el primer d’ells, el festival escènia. Per això, les obres avançen

És tracta de la primera actuació que es té previst iniciar, per anar acollint i celebrant diferents actes socials i culturals per a usos exteriors

Amb aquestes obres es busca dotar el seu jardí per a utilizar-lo, sobretot a l’estiu. La casa d’estil modernista està ubicada en l’avinguda Hugo bacharach

Sent la concreció d’eixe aprofitament l’adaptació del seu pati

I és que totes les activitats que siguen compatibles amb un oratge adecuat podran ser celebrades a la casa dels artillers

A l’abril d’este mateix any, es van firmar les escritures davant notari, oficialitzant-se la seua compra i així formant part del patrimoni de l’ajuntament i de la població

Entre algunes de les actuacions previstes es troba

Del 5 al 15 de juliol es celebrará el festival de teatre emergent escènia, que acaba de canviar la seua ubicació a la casa dels artillers però, també tenen previst programar

La casa dels artillers es tracta d’un espai que frega els 400 metres cuadrats però que, amb el mati ronda els 900, oferint un gran ventall de possibilitats