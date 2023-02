Azael Tormo guanya el Concurs de Marxes de Processó Vila de l’Alcúdia

El nom del compositor guanyador, Azael Tormo, s’ha fet públic hui, 24 de febrer

La marxa duu per títol Setmana Santa Alcudiana i s’estrenarà a la Processó Diocesana que se celebrarà el 4 de març a l’Alcúdia. A l concurs es van presentar 15 composicions.

L’ Ajuntament de l’Alcúdia, en col·laboració amb l’Associació Musical la Filharmònica Alcudiana i la Junta Central de Confraries. Va convocar el passat mes de desembre el Concurs de Marxes de Processó Vila de l’Alcúdia 2023. Amb l’objectiu de recolzar la cultura i la composició musical inspirada en la Setmana Santa Alcudiana i estimular la creativitat dels compositors d’este gènere musical.

Podien concórrer al concurs tots els compositors i compositores de nacionalitat espanyola, amb obres originals i inèdites, d’una durada compresa entre quatre i sis minuts. Tot i que amb estructura i estil lliures, les bases demanaven que el caràcter s’ajustara a l’estètica de les processons, i que fora una peça adient per a desfilar.

Es van rebre 15 marxes

Durant el termini es van rebre 15 marxes. Procedents de tot l’estat i amb gran nivell compositiu, la qual cosa va posar molt difícil la deliberació del jurat. Integrat per músicsde reconegut prestigi: el president va ser Jaume Prats Lacuesta , regidor de Cultura i Activitats Musicals de l’Ajuntament de l’Alcúdia i professor músic de la Banda Simfònica Municipal de València i els tres vocals Sergi Pastor Puchol ,compositor i professor d’harmonia del conservatori Mestre Vert de Carcaixent i director de la Banda

Filharmònica Alcudiana; Jose Suñer Oriola, compositor i professor de percussió al conservatori professional Jose Iturbi i Rafael Sanz-Espert. Director de reconegut prestigi al món de les bandes, director titular, entre d’altres, de la Banda Municipal de

Bilbao i les bandes simfòniques municipals de Madrid i València. Va actuar com a secretari del jurat Cristian Munuera, tècnic de Cultura de l’Ajuntament de l’Alcúdia.

Marxa guanyadora du per títol Setmana Santa Alcudiana

Segons marcaven les bases del concurs, la Marxa guanyadora du per títol Setmana Santa Alcudiana. El fet de recaure en l’Alcúdia la Seu Diocesana de Setmana Santa de la Diòcesi de València 2023 donarà l’oportunitat a la marxa guanyadora de tenir una estrena multitudinària. En una processó que reunirà germandats i imatges processionals de 41 pobles i ciutats de la Diòcesi, a més del premi atorgat per

l’Ajuntament de l’Alcúdia, dotat amb 3.000 €, i un diploma acreditatiu. En el Concert de Primavera previst per al mes d’abril, la Banda Simfònica de la Filharmònica Alcudiana inclourà dita marxa al programa, i es farà el lliurament del premi a Azael Tormo Muñoz, guanyador del concurs.

La banda va començar a principis de febrer els assajos de la marxa

La banda va començar a principis de febrer els assajos de la marxa, per tal de tindre-la preparada per al dia 4 de març. Els músics coneixien la partitura i el lema amb que s’havia presentat al concurs «TERRA SANTA», però fins el dia 24 de febrer no van saber la identitat del compositor. Azael Tormo és un dels directors i compositors valencians amb una trajectòria més llorejada en concursos nacionals i internacionals. “El mestre ​de Manuel va conquerir el jurat amb una marxa de composició impecable, que té el plus de tocar el cor de l’oient des de les primeres notes i fins al final de la composició i ser, a més, una peça adient per a ser interpretada desfilant” explica el president del jurat, Jaume Prats.

Tot i que les bases només contemplaven un primer premi en metàl·lic, el jurat va acordar per unanimitat fer una menció honorífica -sense dotació econòmica- a l’obra presentada amb el lema GALAHAD per la seua gran composició, es tracta de la peça presentada pel jove músic alcudià Carlos Pardo.