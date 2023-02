Exposició fotogràfica dedicada als vestidors de la Verge dels Desemparats

Fa anys en el que el tapís de flors de l’Ofrena es trobava al centre de la plaça. Fins que, en 1985, veient l’enorme quantitat de rams de flors que desbordava eixa estructura, es va decidir construir un gran bust de la Mare de Déu. Per a col·locar-lo sobre un bastidor piramidal fet de fusta per a poder col·locar els rams de flors. Tota esta història es pot trobar a l’exposició dedicada als vestidors de la verge.

El saló de cristall acull esta sèrie de fotografies sobre el treball tan exhaustiu i minuciós que els vestidors porten a terme. Un treball que no deixa indiferent a ningú, inclús per als turistes que no estan familiaritzats en l’acte de la ofrena.

Perquè la majoria de persones desconeixen quin és el procés creatiu

Un procés i un treball en el que els visitants a l’exposició coincideixen amb la complexitat del treball que es realitza

En els orígens de l’ofrena de flors a la verge, els vestidors eren amics que ja havien col.locat flors durant l’ofrena en l’estructura que conformava el tapís floral de la façana de la basílica, en els inicis de l’ofrena.

Estes persones eren membres de la Creu Roja o eren socorristes o es dedicaven a l’alpinisme, pel que la seua experiència resultava idònia per a este treball. En l’actualitat, hi ha 40 persones que es dediquen a vestir a la mare de deu amb una gran i total devoció.