Baixa com a militant del PP d’Alzira el regidor, Enrique Montalvá

Després de desset anys al Partit Popular d’Alzira, el exregidor popular, Enrique Montalvá. Qui va dirigir les delegacions d’Agricultura, Medi Ambient y Urbanisme durant els governs de l’alcaldessa Bastidas. Ha explicat este dimarts les raons per les quals ha presentat la seua baixa com a militant del PP i ha renunciat als seus càrrecs dins del partit.

Enrique Montalvá, ha fet d’altaveu del afiliats locals. Ha assegurat que no volen la imposició de José Luis Palacios, el candidat elegit des de València per el president del PPCV Carlos Mazón. Així el exregidor popular ha exigit que es respecte l’opinió dels afiliats i de la executiva del comitè electoral local. Que volen que José Andrés Hernández siga el candidat ratificat per a presentar-se a les pròximes eleccions locals.

El nou membre del grup dels No Adscrits de l’ajuntament d’Alzira ha denunciat que actualment el Partit Popular no te personalitat. I a més es basa en el personalisme de persones que no les coneixia ningú i a les quals es va prestar ajuda en Alzira.

Montalvá, ha reiterat que el partit ha de veure que és el que realment passa i que és el que vol també la gent, el afiliats i tots els votants que composen la societat d’Alzira que està dient que les coses no es facin així.