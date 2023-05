Baixada d’impostos, més habitatges, policies locals així com un pla de neteja i de poda. Encara amb el govern municipal en funcions, la futura alcaldessa de la ciutat ja desvela el que pretén fer només arribe al poder. Unes propostes i canvi de govern que algunes persones és saludable.

I que altres no el veuen amb tants bons ulls. Després de 8 anys de govern d’esquerres a la capital del Túria, la dreta, de la mà del Partit Popular torna. I al carrer hi ha diversitat d’opinions. Perquè no tots els ciutadans creuen que les mesures per als 100 primers dies de govern de Català siguen eficients. Entre altres de les mesures que María José Catalá vol portar a terme en la ciutat es troba la de nomenar a Rita Barberá com a alcaldessa honorífica en el primer plenari de la corporació.