Compromís de la Generalitat per a una agricultura valenciana competitiva en l’àmbit europeu

La Generalitat es compromet a defensar els interessos de l’agricultura valenciana a Europa

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha destacat la importància d’intensificar la innovació en el sector agrari valencià, i ha advocat per la simplificació administrativa i l’eliminació de barreres burocràtiques per ajudar els agricultors i ramaders. Així mateix, ha subratllat la necessitat de millorar la imatge dels agricultors, reconeixent-los com a transmissors de valors com el treball a llarg termini i l’apreci pel medi ambient.

Després de reunir-se amb representants de la Unió de Petits Agricultors de la Comunitat Valenciana, Barrachina ha afirmat el compromís de la Generalitat de continuar treballant en aquesta direcció. Durant la reunió, es van abordar els temes més rellevants per al sector agrari i es va acordar la defensa de les clàusules mirall i el principi de reciprocitat davant la Unió Europea, per tal que l’agricultura valenciana pugui competir en igualtat de condicions amb altres països.

A més, el conseller ha recordat la supressió de l’impost de successions i donacions, una mesura que facilita el relleu generacional al camp, i ha reiterat la proposta d’aplicar un impost zero al sector agrari, amb l’objectiu de garantir la supervivència i competitivitat de l’agricultura valenciana en els mercats internacionals.