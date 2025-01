Barrachina: “Salvarem 12 milions d’arbres repartint el tractament contra la gomosi”

Barrachina: “Salvarem més de 12 milions d’arbres de 10.000 agricultors afectats per la dana repartint gratuïtament el tractament contra la gomosi”

Barrachina, ha anunciat que, per protegir els nostres cultius cítrics després de les devastadores conseqüències de la riada, el Govern del president Mazón ha invertit 880.000 euros en el fungicida fosetil-Al 80 % per prevenir la gomosi en 12 milions d’arbres cítrics de les zones afectades

El conseller ha destacat que aquest tractament s’ha de repartir per evitar que els naranjos afectats desenvolupin una malaltia fúngica que es transmet per l’encharcament i l’excés d’humitat, debilitant els arbres i afectant la seua producció. En molts casos, la gomosi pot portar a la mort dels arbres en dos o tres anys.

Barrachina ha subratllat que l’agricultura és essencial per a l’economia valenciana i ha destacat que des del Govern de la Generalitat Valenciana s’ha actuat amb rapidesa per oferir als agricultors els mitjans necessaris per prevenir la malaltia i garantir la continuïtat dels arbres i les collites.

El tractament s’està repartint de forma gratuïta a través de 130 sol·licituds de cooperatives, ajuntaments i organitzacions agrícoles, cobrint més de 30.000 hectàrees. El producte fitosanitari es troba emmagatzemat a Silla i en altres punts estratègics com Casinos, Pedralba, Bugarra, Llíria, Benaguasil, Cheste, Godelleta, Turís, Picassent, Carlet, L’Alcúdia, Algemesí, Alzira, Castelló i Polinyà de Xúquer.

A més, Barrachina ha mencionat que 3.000 litres d’oxiclorur de coure s’han distribuït per tractar 1.000 hectàrees de cultius ecològics, beneficiant a 255 productors ecològics.

El conseller ha reafirmat que el sector agrícola valencià és fonamental per a la societat i ha reiterat el compromís del Govern per protegir les collites i assegurar la sostenibilitat del sector a través de mesures concretes.