La portaveu de Política Social del GPP, Elena Bastidas, ha instat el Govern de Sánchez a “articular de manera immediata mesures més estrictes i de protecció reforçada per a evitar l’accés d ells menors a la pornografia”.

Bastidas ha presentat una Proposició No de Llei en la qual, seguint la línia de la normativa audiovisual del Parlament Europeu, sol·licita que s’establisquen mecanismes de regulació i control que siguen efectius per a la consecució de l’objectiu de restringir de manera fefaent l’accés als menors a aquesta mena de continguts.

Així la diputada popular la importància d’aquesta iniciativa perquè “l’accés a la pornografia s’ha normalitzat entre els més xicotets i està a l’abast dels menors amb una intensitat i una escala que mai abans s’havia viscut, en gran manera pel desenvolupament de la tecnologia i el fàcil accés a Internet, podent accedir a ella des d’un telèfon mòbil i de manera gratuïta, anònima i sense límit”.

“No hi ha dubte que l’accés a contingut pornogràfic és més fàcil que mai, i les restriccions per a comprovar l’edat no estan equipades per a realment complir amb el seu propòsit. La preocupació social sobre el primerenc accés dels menors a la ciber pornografia existeix, com ha destacat recentment la Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana”, ha recordat

Davant aquesta situació, la diputada del GPP ha explicat que “fins a la data el Govern de Sánchez no ha fet cap pas important, més enllà d’un Informe, per a avançar amb vista a establir mesures més rigoroses i sobretot efectives que garantisquen la limitació per als menors a l’accés a contingut sexual en línia, malgrat que, a més, era un compromís recollit en el propi acord de coalició de Govern”.