Corria el mes de gener de 1981 quan Luis Suñer, l’empresari alzireny creador de la llegendària Avidesa, i que ostentava una de les principals fortunes en l’Espanya de l’època, era segrestat a mans de la banda terrorista ETA. No fou alliberat fins 90 dies després, després de que la família abonés 600 milions de pessetes, uns tres milions sis-cents mil euros.

Aquesta ha sigut la proposta d’investigació que el periodista carcaixentí Sergi Moyano presentà a la cinquena edició de la Beca de Periodisme d’investigació Josep Torrent. Al respecte, la Unió de Periodistes Valencians ha anunciat que aquest ha sigut el treball mereixedor d’aquesta edició de la beca, una decisió que ha pres per unanimitat el jurat, composat per Violeta Tena, vicepresidenta segona de la Unió de Periodistes, Guillermo López, professor de periodisme de la universitat de valència, i Marco Sánchez, guanyador de la primera edició.

La proposta de Moyano es convertirà en llibre, contarà una història que s’ha anat relatant de pares a fills:

El jurat ha valorat l’originalitat i solvència de la proposta del periodista carcaixentí, titulada “Operación Apolo. El Segrest de Luis Suñer a mans d’ETA”. El futur llibre reconstruirà com es va produir el segrest i on fou amagat Luís Súñer durant el seu cautiveri. A més, l’obra comptarà amb un testimoni inèdit del segrest de l’ empresari alzireny a mans d’ETA político-militar.

Ara, Sergi Moyano té molta feina per davant i preveu que el llibre no veurà la llum fins almenys d’ací a un any.