El servei podrà oferir nous programes destinats a ajudar a la ciutadania de Catarroja



Ajudar a les persones que més ho necessiten és una de les prioritats que es desenvolupen des de l’àrea de Benestar Social de Catarroja, un servei transversal que compta amb un ampli espectre de programes destinats a les persones. Per això, l’Ajuntament ha realitzat un esforç enguany per a reforçar tots els camps d’actuació de Benestar Social amb la contractació de 36 persones que desenvoluparan el seu treball per a millorar la vida de la ciutadania de Catarroja.



Aquesta ampliació de capital humà està motivada pel nou desenvolupament normatiu de la llei de Serveis Socials Inclusius que, entre altres qüestions, actualitzen les ràtios, amplien els perfils professionals i millorar els recursos. En aquesta línia s’insereix el contracte programa entre la Conselleria de Igualtat i l’Ajuntament de Catarroja per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021 – 2024.



Les 36 treballadores reforcen els treballs ja existents, i doten a serveis com el d’ajuda a les dones víctimes de violència de gènere de personal específic. Un altre dels programes que s’ha pogut desplegar gràcies a aquest reforç és el SASEM, especialitzat en Salut Mental, que ha incorporat un equip de nou professionals que ajudaran a les persones que necessiten assistència psicològica.

