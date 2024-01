L’actuació que ha tingut lloc l’els barris de l’Estació i Rajolar ha tingut un pressupost de prop de 48.000 euros i ha consistit en la instal·lació de lluminàries LED .

L’Ajuntament de Benetússer ha finalitzat una nova actuació de renovació del seu enllumenat públic. En aquesta ocasió han sigut en els barris de l’Estació i el Rajolar. En els quals s’ha actuat en 158 punts de llum viària per a instal·lar lluminàries LED que suposaran la reducció a la meitat del consum elèctric.

A més de la reducció considerable del consum gràcies a les noves lluminàries LED. Aquesta actuació suposarà un estalvi també en el manteniment de l’enllumenat públic a més de millorar notablement la il·luminació dels carrers. El pressupost total d’aquesta actuació ha sigut de 47.878 euros.

Per a la regidora d’Urbanisme de l‘Ajuntament de Benetússer Livia Guillem aquest treball s’emmarca dins de l’objectiu del consistori de la millora energètica de la localitat. Promovent un entorn més sostenible i lluminós per a la ciutadania. “Continuem avançant per a convertir Benetússer en un municipi més sostenible i amb millor servei a la ciutadania”, explica Guillem.