Benetússer acollirà dissabte que ve 27 de gener el seu primer esdeveniment com a seu de la Junta de Confraries i Germanors de Setmana Santa la Diòcesi de València. En concret està previst realitzar una jornada de convivència. En la qual es presentarà el cartell oficial de la Diocesana 2024 i el calendari d’esdeveniments previstos per a tot l’any.

La jornada de convivència arrancarà amb un desdejuni per a tots els assistents. Posteriorment l’alcaldessa de Benetússer Eva Sanz donarà la benvinguda als representants de les Setmanes Santes dels municipis de la diòcesi de Valènciana. Per a passar a la presentació dels actes previstos per al 2024 a Benetússer. També la presentació del cartell oficial obra de l’artista local Michael Barros. Per a finalitzar el matí es realitzarà una visita cultural per la localitat. Per a finalitzar amb una de les escenes més emblemàtiques de la Setmana Santa de Benetússer, la Pietat.

Benetússer es va convertir en seu de la Junta Diocesana de Germanors i Confraries de Setmana Santa de la Diòcesi de València agafant el testimoni de l’Alcudia. Que ho va ser l’any passat i coincidint amb el 75 aniversari de les representacions de la vida, mort i resurrecció de Jesús. Que es realitzen per Setmana Santa a Benetússer.

La del dissabte serà el primer acte d’un extens programa d’activitats durant l’any que tindrà el seu moment cim la setmana del 18 al 24 de febrer. Amb l’exposició i la processó diocesana que comptarà amb la participació dels 39 municipis que formen la Junta.