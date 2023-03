Benetússer adapta les falles per a persones autistes

L’ajuntament de Benetússer ha començat una iniciativa per adaptar les falles per a les persones autistes. El 17 de març entre les 14 i 17 hores es visitarà silenciosa. Sense bandes de música, petards i aglomeracions, ja que són un destorb per a moltes persones que pateixen una disfuncionalitat

Una iniciativa que va començar l’any passat amb l’ús de pictogrames i enguany s’expandeix amb l’aprovació de totes les comissions, que faran els els seus monuments comprensibles per a aquestes persones. L‘alcaldessa de la localitat ha explicat tots els detalls de com s’ha dut a terme aquesta decisió.