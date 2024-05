Benetússer aprova el seu primer pla municipal d’emergències

El pla estableix els protocols per a una actuació ràpida i eficaç en cas d’emergències col·lectives amb l’objectiu de minimitzar les seues conseqüències sobre les persones, els béns i el medi ambient.

L’Ajuntament de Benetússer ha aprovat el primer Pla Municipal d’Emergències per al municipi.

El document estableix el protocols necessaris per a la detecció, valoració i actuació en cas d’emergències col·lectives amb l’objectiu de minimitzar les seues conseqüències sobre les persones, els béns i el medi ambient.

El document recull alguns dels riscos que podrien provocar les emergències entre els quals es troben les inundacions per la proximitat al barranc de Xiva i al llit del riu Túria, el risc sísmic o l’ocasionat pel transport de mercaderies perilloses, accidents industrials o per la concentració de masses.

En aquest últim cas, el pla estableix dos moments clau de concentració de persones a Benetússer com la celebració de la Setmana Santa i de la Fira Associativa i Comercial.

En el pla queda establit la composició del Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL) en cas d’emergències que estarà dirigit per l’alcaldessa Eva Sanz i que comptarà amb la participació de tots els responsables municipals involucrats en la gestió de l’emergència com a Policia Local i Protecció Civil, Benestar Social, Urbanisme o Serveis Municipals. A més, s’organitzen les unitats bàsiques d’intervenció tant de seguretat, com a sanitària o d’alberg i assistència.

Finalment, el Pla Municipal d’Emergències estableix un esquema dels procediments d’actuació depenent del grau d’emergència. La situació 0, per a emergències que produeixen danys limitats en els quals per al seu control són suficients els recursos locals. La situació 1 amb emergències que per al seu control requereixen l’activació i aplicació del Pla Municipal d’Emergències, amb la constitució del CECOPAL i la possibilitat de sol·licitar recursos no adscrits al pla. I finalment la situació 2 per a emergències que produeixen danys extensos i en les quals per al seu control és necessària l’activació d’un pla d’àmbit superior, en el qual s’integraran els recursos locals.

Per a l’alcaldessa de Benetússer Eva Sanz, el poder disposar d’un Pla Municipal d’Emergències és “molt positiu ja que el municipi es troba previngut davant qualsevol urgència que puga arribar-nos sabent en tot moment què és el que hem de fer per a resoldre-la i els recursos dels quals disposem per a fer-li front”.