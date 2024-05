Más de 500 corredors i corredores de tota la comarca van participar ahir en la 10k Volta a Peu a Benetússer, una de les cites clàssiques del circuit de l’Horta Sud.

Benetússer va tornar a bolcar-se un any més amb el seu 10K Volta a Peu en la qual van participar de més de 500 corredors i corredores de tota la comarca.

La prova, una de les més emblemàtiques del circuit de l’Horta Sud i que estiga any complia 31 edicions, se la va emportar en categoria masculina Iván Robles del Paterna Runners que va parar el cronòmetre en els 32:12. Per part seua, en categoria femenina la més ràpida va ser Vanessa López amb un temps de 40:55.

El podi en categoria masculina el van completar Iván del Barri del Dr. Running Team que va entrar segon amb un temps de 32:28 i Hassane Ahouchar que va ser tercer completant els 10 quilòmetres en 33:31. En dones la segona més ràpida va ser Nadia Vila del Club Atletisme Vila-real amb 42:21 que va entrar només un segon per davant de Carmen Martínez de l’Atletisme Benetússer que va ser tercera absoluta i primera atleta local. El primer dels corredors de Benetússer a travessar la meta en categoria masculina va ser Lucas Moreno.

La carrera va tornar a ser una festa de l’atletisme popular amb la participació de 373 atletes arribats de diferents punts tant de la comarca com de fora d’ella. A més, van poder gaudir de les carreres infantils un total de 162 xiquets i xiquetes en les diferents categories des dels sub18 fins als menors de cinc anys. Com tots els anys, la carrera va tindre també el seu component solidari amb la recaptació de 373 euros, un per cada inscripció de la carrera absoluta, que aniran destinats a l’agrupació local de l’Associació Contra el Càncer.

Per a Miguel Vázquez, president del Club Atletisme Benetússer organitzador de la prova, és “una alegria veure com té recompensa l’esforç que durant tants mesos es porta fent des de l’organització perquè al final la carrera siga un èxit com és any rere any”.

En la mateixa línia, el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Benetússer Rafael del Riu també ha volgut felicitar l’organització per la bona faena. “Des de l’ajuntament treballem conjuntament amb el club d’atletisme perquè la Volta a Peu continue sent un referent a la comarca i un altre any més l’hem aconseguit, no hi ha més que veure les felicitacions que rebem de corredors i corredores que tenen apuntada la data de Benetússer en el seu calendari i any rere any ens acompanyen”, explica del Riu.