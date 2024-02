Benetússer es prepara per a la gran processó Diocesana del pròxim dissabte

La processó arrancarà a les 16.30h i està previst que participen prop de 3.000 persones.

Benetússer es prepara per a la gran processó Diocesana. Que tindrà lloc dissabte que ve 24 de febrer a partir de les 16.30h de la vesprada.

Un total de 23 municipis de la província de València processionaran pels carrers del municipi mostrant els aspectes més representatius de les seues celebracions de Setmana Santa.

En total s’espera que participen en la processó Diocesana prop de 3.000 persones provinents de 23 localitats de la diòcesi de València on se celebra la Setmana Santa. El recorregut s’iniciarà en l’exposició Diocesana inaugurada dissabte passat al carrer Almirall Ciscar, 4. Continuarà per Rosario Iroil, Marqués del Túria, Palleter, La nostra Senyora del Socors, Major i Vaig moldre per a finalitzar en la parròquia La nostra Senyora del Socors.

A la processó està previst assistisca el president de la Diputació de València Vicente Mompó així com l’alcaldessa de Benetússer Eva Sanz. A Muna nodrida representació de la corporació municipal local i de les localitats participants. Per a les persones que acudisquen a Benetússer, tant a participar en la processó com les que s’acosten a veure-la en directe, l’ajuntament ha habilitat un espai gratuït d’aparcament al costat del cementeri municipal.

Ampli desplegament organitzatiu

Per a vetlar pel correcte discórrer de la processó, la Policia Local de Benetússer ha preparat un ampli desplegament d’efectius tant del seu cos com de Protecció Civil. En total seran una vintena d’agents que estaran repartits pels punts estratègics del recorregut per a controlar els accessos i redirecció del trànsit motoritzat.