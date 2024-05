Benetússer estrenarà la pròxima temporada un nou club de Futbol Sala

Ahir es va signar el conveni de col·laboració entre el Unió Benetússer Favara i l’Ajuntament amb la presència de la acaldesa del municipi Eva Sanz, del regidor d’Esports Rafael del Riu i del president del club Pedro Aleixandre.

L’Ajuntament de Benetússer va acollir ahir la presentació oficial del nou equip de Futbol Sala de la localitat.

El Va unir Benetússser Favara Futsal serà l’encarregat de l’organització de les escoles municipals d’aquest esport i oferirà als xiquets i xiquetes una oportunitat de continuar practicant futbol sala en un equip federat i de Benetússer una vegada finalitzada l’etapa escolar.

El projecte, que ha tingut una gran demanda en els últims anys per part dels jugadors locals, arrancarà la pròxima temporada en categoria juvenil i amateur que disputaran els seus partits els diumenges a la vesprada en el pavelló esportiu municipal María Pina.

El nou club s’inclourà com una secció en l’estructura del Unió Benetússer Favara Club de Futbol. La confecció dels equips de cara a la pròxima campanya es troba ja activada pel que el club fa una crida per a totes aquelles persones interessades a participar del projecte.

Per al regidor d’Esports de l’Ajuntament de Benetússer, Rafael del Riu, l’Unió Benetússer Favara “ens aportarà la seua gran experiència en la gestió per a fer una estructura sòlida de futbol sala a Benetússer”. A més, el regidor ha volgut destacar les possibilitats que s’obrin “als i les joves de poder seguir lligats a aquest esport amb un club local federat en el qual poder seguir la seua projecció, una demanda que hi havia en els últims anys”.

Presentació a la ciutadania



Aprofitant la festa de final de temporada que ha organitzat el Va unir Benetússer Favara CF per a diumenge que ve 2 de juny en la plaça de la Xapa del Municipi, el club té intenció de fer una presentació pública per a tota la ciutadania. La jornada festiva arrancarà a les 11h i està previst compte amb activitats per a totes les edats, paella per als assistents i ambientació musical.