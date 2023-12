Benetússer forma la Policia Local en la nova regulació de patinets i bicicletes elèctriques

A partir de gener del pròxim any totes les marques i models de vehicles de mobilitat personal que existeixen en el mercat hauran d’estar certificats d’acord amb la nova norma.

Benetússer es prepara per al canvi en la regulació de vehicles mobilitat personal com a patinets o bicicletes elèctriques. Que entrarà en vigor el mes vinent de gener amb una formació per a la plantilla de la Policia Local del municipi. Dirigida per l’inspector de la secció de Policia Judicial de Trànsit de la Policia Local de València Benito Velasco Guijarro.

A partir de gener del pròxim any totes les marques i models de vehicles de mobilitat personal que existeixen en el mercat hauran d’estar certificats d’acord amb la nova norma. Una homologació que pretén marcar uns estàndards de seguretat per a reduir el nombre de sinistres amb patinets i bicicletes elèctriques.

Durant el curs es va parlar de normatives, de tipus de vehicles de mobilitat personal, de les característiques que aquests han de tindre. De la seua circulació per la calçada i en zones per als vianants o de les principals infraccions que comenten els conductors d’aquesta mena de vehicles.

A més de la plantilla de la Policia Local de Benetússer han assistit al curs agents dels cossos de les policies locals de municipis pròxims. La formació s’ha desenvolupat en dues sessions en format presencial a les aules del Nou Espai. L’objectiu és, a partir del mes de gener i conjuntament amb els equips de policies locals de municipis pròxims. Posar en marxa campanyes informatives per als usuaris d’aquesta mena de vehicles.

Per a Dolors Tarín regidora de Policia de l’Ajuntament de Benetússer és “important tindre als agents actualitzats en matèria de seguretat viària”. Ja que explica que aquesta circumstància té “una repercussió positiva en la circulació”. “Amb una policia ben formada tenim un Benetússer més segur”, ha comentat.