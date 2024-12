L’Ajuntament de Benetússer canalitza totes les donacions per fer-les arribar als centres educatius i a les famílies més afectades per la riuada

L’Ajuntament de Benetússer està gestionant la donació de més de 200 electrodomèstics, joguets i material escolar procedents d’empreses i particulars.

Aquestes donacions estan sent canalitzades per poder ser entregades als centres educatius i a les famílies que han patit les conseqüències de la riada.

La empresa Cecotec, dedicada als electrodomèstics, ja ha realitzat dos enviaments a Benetússer, amb productes com cafeteres, neveres, microones i petits electrodomèstics. Aquests productes han estat entregats a les famílies més afectades, ateses pels Serveis Socials municipals. A més, s’espera que en els propers dies arribi una nova donació d’una altra marca important de productes per a la llar.

El 27 de novembre, Benetússer va reprendre l’activitat escolar en els centres públics d’Infantil i Primària. Durant les setmanes anteriors i posteriors, la Concejalía d’Educació ha estat gestionant diverses donacions de material escolar. A més, dos dels tres centres públics van poder estrenar cuines gràcies a la donació de l’empresa Makro, que va equipar gratuïtament els CEIP Colón i Vicent Ricart, després que la riuada destrossés les seves cuines. Actualment, es treballa per equipar els menjadors escolars amb mobiliari i menatge, també gràcies a altres donacions.

A mesura que s’acosten les festes nadalenques, les donacions han inclòs decoració nadalenca i joguets per als més petits. Tota la decoració nadalenca prevista per a les places i carrers de Benetússer va ser destruïda per la riuada. Gràcies a diverses donacions, tant de particulars com d’empreses, Benetússer podrà disposar d’il·luminació nadalenca.

També han arribat donacions de joguets, com la de l’Associació Espanyola de Col·leccionistes de Playmobil AESCLICK, que ha lliurat un lot de referències Playmobil valorat en 1.100 euros, que seran sortejades durant la matinal nadalenca que l’Ajuntament organitzarà el proper diumenge 26 de desembre al pavelló municipal d’esports.

Solidaritat també en el comerç local

El comerç local de Benetússer també ha mostrat la seva solidaritat amb les persones afectades per la riuada. En aquest cas, la pastisseria Loan ha fet una donació de 100 panetones, que seran repartits pel Cruz Roja entre les famílies afectades per la DANA.