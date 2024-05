Comerç, hostaleria i entitats locals es donen cita en el centre històric de la població del 3 al 5 de maig

Concerts, exposicions, masterclass, tallers, espectacles teatrals, playbacks i desfilada i intercanvi de capitanies de Moros i Cristians seran algunes de les activitats del cap de setmana

Aquesta vesprada la població valenciana de Benetússer ha inaugurat oficialment la XIV edició de la seua Fira Associativa i Comercial, esdeveniment de gran rellevància en el calendari municipal en el qual durant tot un cap de setmana es donaran cita comercie, hostaleria i entitats locals en el centre històric del municipi.

L’acte ha donat principi amb la recepció institucional de representants d’el Villar, població convidada del 2024, per part de l’alcaldessa de Benetússer, Eva Sanz, acompanyada de la corporació municipal, la Festera i Falleres Majors, així com per la Ambaixadora Mora i el Capità Cristià.

“Com cada any, obrim les portes de nostra FAC a tota la ciutadania però també a poblacions geogràficament menys pròximes que són convidades a donar a conéixer la seua història, gastronomia, patrimoni i tradicions en un cap de setmana de celebració per a tots i totes a Benetússer”, ha destacat Eva Sanz.

Després de la signatura en el llibre d’honor per part de Gloria Soriano, regidora de Turisme, la comitiva ha procedit a tallar la cinta inaugural al carrer Major donant així el tret d’eixida a l’activitat de les prop de 50 casetes que conformen la fira d’enguany, una proposta que té com a objectiu la promoció del comerç de proximitat i donar a conéixer de primera mà el treball de les entitats de la localitat.

A més, el gran recinte per als vianants acull també la tradicional fira medieval i la fira d’atraccions que completen l’oferta d’oci programada fins al 5 de maig per l’Ajuntament de Benetússer i que té en la plaça Cardenal Benlloch el punt de trobada en el qual conflueixen els esdeveniments culturals.

Activitats per a tots els públics



La primera jornada de la FAC ha estat protagonitzada per la inauguració de l’exposició de cartells de Moros i Cristians en el Xalet de la Xapa, seguida d’una desfilada del Grup Gegants i Cabuts de Benetússer i del grup Dolxaraina.

Per part seua, els i les majors de Benetússer van omplir de música la plaça de l’Església amb una multitudinària masterclass de zumba, seguida d’un espectacle de màgia de Raúl Quintana amb el qual es va amenitzar una nit en la qual tampoc va faltar el teatre en el CC El Vaig moldre amb la posada en escena de l’obra ‘L’últim ball’.

El dissabte 4 de maig donarà principi en la carpa d’eficiència energètica situada en la plaça Cardenal Benlloch i que oferirà informació a la població sobre bons socials, reducció del consum elèctric i instal·lació de plaques fotovoltaiques.

D’11 a 13 hores, l’ajuntament organitzarà tallers infantils amb experiments i jocs esportius dedicats a les ciutats sostenibles. A les 12 hores, el Grup de Danses Hawwara oferirà un taller infantil sobre balls tradicionals del Corpus, seguit a les 12.30 hores de la cercavila musical de la Banda Juvenil de la Unió Musical de Benetússer per a amenitzar el pas visitants i compradors de la fira. La programació del matí finalitzarà a les 13 hores amb una exhibició de capoeira en l’escenari principal de la plaça Cardenal Benlloch.

La programació de la vesprada s’iniciarà a les 18 hores amb una cercavila medieval, seguit de la desfilada pel recinte firal de les comparses de Moros i Cristians de Benetússer que, en finalitzar el recorregut, duran a terme l’intercanvi de capitanies que enguany passaran a ser ostentades per BeniTuzer i Almogàvers. A les 20.30 hores Sandra Valero, subcampiona d’Eurovisió Júnior 2023, presentarà en concert els seus nous temes musicals que faran les delícies dels més xicotets de la casa.

Per a finalitzar l’intens dia, es realitzarà un sopar de presentació de la Capitania Mora BeniTuzer en la plaça del Molí, i la Falla Joventut amenitzarà amb música la nit per a tots els i les assistents.

La programació del diumenge, coincident amb la celebració del Dia de la Mare, donarà principi a les 11.30 hores amb desfilada de l’Associació de Carnestoltes de Benetússer, així com amb una demostració d’escacs en la caseta de la regidoria d’esports situada en el Camí del Calvari. A les 12.30 hores tindrà lloc ‘Royal circ’, un gran espectacle per a tota la família que conta la història de dos personatges de circ antic, cansats de la seua vida errant trobaran a Benetússer el lloc en el qual instal·lar el seu xicotet espectacle errant.

A les 18 hores, el públic gaudirà de l’espectacle de ball musical a càrrec del club de Gimnàstica Rítmica de Benetússer, posant un any més el fermall d’or de la FAC la falla Plaça de Lepant i el seu musical ‘El gran xou’ guanyador del 1r premi del concurs d’actuacions musicals durant les passades festes majors.