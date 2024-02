Benetússer inaugura l’exposició Diocesana amb una representació de les Setmanes Santes de la província de València

Ahir, Benetússer va donar inici a la 41a edició de l’Exposició Diocesana. Un esdeveniment que captura les particularitats i les imatges més emblemàtiques de les celebracions de Setmana Santa a la província de València.

La inauguració va estar a càrrec del president de la Junta Diocesana de Germanors i Confraries de Setmana Santa de la Diòcesi de València, Salvador Navarro. El delegat episcopal de Religiositat Popular, Antonio Tortajada, i l’alcaldessa de Benetússer i presidenta de la Junta Central de Setmana Santa, Eva Sanz que va expressar l’orgull d’acollir l’exposició i va destacar l’oportunitat de promocionar la Setmana Santa local, que enguany complix 75 anys des del seu inici

La jornada inaugural va començar amb una missa en la parròquia La nostra Senyora del Socors de Benetússer. Seguida per un recorregut de la comitiva oficial fins al lloc de l’exposició, acompanyada per una tamborrada. Salvador Navarro va subratllar la importància d’esta exposició com una oportunitat per a conéixer les tradicions i celebracions dels municipis pròxims.

La jornada va concloure amb un menjar de germanor amb representants de les juntes locals de Setmana Santa dels municipis de la diòcesi de València. L’exposició, situada al carrer Almirall Ciscar, 4 de Benetússer. Estarà oberta al públic fins al dissabte 24 de febrer, ja que es durà a terme la tradicional processó Diocesana amb les imatges exposades pels carrers de Benetússer.