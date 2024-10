Projecte d’ampliació del poliesportiu de Benetússer

Benetússer inclourà en el pressupost de 2025 una partida per a escometre la primera fase de l’ampliació de les instal·lacions esportives municipals

El projecte està previst que arrancada l’any vinent i augmentarà en 1.700 metres quadrats la superfície d’instal·lacions esportives municipals.

L’Ajuntament de Benetússer treballa ja en el pressupost per al 2025 en el qual s’inclourà una partida per a escometre la primera fase projecte d’ampliació de l’oferta esportiva municipal amb la construcció de 1.700 metres quadrats més d’instal·lacions esportives dins del seu complex esportiu municipal.

La iniciativa municipal respon d’aquesta manera a la petició tant de les entitats esportives locals com de col·lectius com les persones majors que reclamaven més espai per al desenvolupament de les seues activitats. En la nova zona esportiva s’instal·larà un tatami per a l’ús d’esports com la gimnàstica rítmica, el karate, el judo o la capoeira, tots ells pràctiques amb creixent demanda en el municipi.

També s’inclouran pistes multiusos per a voleibol i bàdminton i un espai específic per a esgrima. A més, hi haurà un espai reservat per a la pràctica dels escacs , així com els nous vestuaris, sala de monitors i d’atenció mèdica i una sala multiusos per a rodes de premsa, exposició de trofeus i reunions, un rocòdrom en paret i pistes de tenis de taula per a ampliar l’oferta esportiva i d’oci municipal.

Aquest projecte suposarà completar la gran poma de l’esport a Benetússer després de l’ampliació de quasi 8.000 metres quadrats d’instal·lacions que es va realitzar l’any 2021. “Amb aquesta nova ampliació completem una oferta d’instal·lacions esportives municipals per als nostres veïns i veïnes que ens fan situar-nos com un dels referents de la zona. Rebem moltes felicitacions de grups d’esportistes quan coneixen les nostres instal·lacions i això ens ha de fer sentir-nos orgullosos de la proposta esportiva i de salut i benestar que estem oferint a Benetússer”, explica l’alcaldessa Eva Sanz.